Энергетики «Нижновэнерго» готовятся работать в условиях непогоды.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
По прогнозам Гидрометцентра, 3 июля в Нижегородской области местами ожидаются грозы, ливни, град, усиление северо-западного ветера с порывами до 17 м/с.
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 199 бригады «Нижновэнерго»: 745 специалиста и 385 единиц спецтехники.
Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 235 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 8,21 МВт.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.
Энергетики напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:
- по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно);
- через онлайн-сервисы компании:
• официальный сайт
• мобильное приложение «Есть свет!»
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.