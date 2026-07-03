Энергетики «Нижновэнерго» готовятся работать в условиях непогоды. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам Гидрометцентра, 3 июля в Нижегородской области местами ожидаются грозы, ливни, град, усиление северо-западного ветера с порывами до 17 м/с.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 199 бригады «Нижновэнерго»: 745 специалиста и 385 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 235 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 8,21 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

- по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно);

- через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт

• мобильное приложение «Есть свет!»

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.