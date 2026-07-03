Евгений Чинцов проверил ход работ по проекту «Вам решать!» на округе № 30. Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

3 июля 2026 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел объезд объектов благоустройства на избирательном округе № 30. Спикер Думы совместно с главой администрации Советского района Александром Ивановым оценили текущее состояние и темпы ремонта на трех объектах, реализуемых в рамках губернаторского проекта «Вам решать!».

Первой точкой маршрута стал детский сад № 178. В настоящее время на объекте установлены новые бордюры, территория выровнена щебнем, а в ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта.

Далее комиссия направилась к проезду от улицы Бекетова до улицы Пушкина (вдоль поликлиники № 34). Здесь подрядная организация выполняет ремонт дорожного полотна и обустройство парковочных карманов у домов № 10, 10А и 10Б по улице Бекетова.

Завершающим пунктом объезда стала школа № 135, где ведутся работы по ремонту тротуара и дороги по пути следования в школу со стороны улицы Горбатовской.

«Все эти объекты, которые мы проверили сегодня, жители сами выбрали путем голосования в рамках проекта «Вам решать!» в прошлом году. Сейчас работы уже близятся к завершению. Важно, что все идет по графику. Будем контролировать качество и сроки, чтобы людям стало комфортнее добираться до важных социальных объектов. Хочу напомнить, что с 1 июля стартовал прием заявок на участие в проекте «Вам решать!» на 2027 год. Призываю всех горожан не оставаться в стороне и активно выбирать, какие территории в их дворах и микрорайонах нуждаются в обновлении в первую очередь. Заявки принимаются до 1 сентября 2026 года на портале GOLOSZA.RU. Предлагайте свои идеи, давайте менять наш город вместе», – отметил Евгений Чинцов.

«В этом году в рамках проекта «Вам Решать!» мы реализовываем 8 инициатив в Советском районе, большинство из которых направленны на развитие социальной сферы: обновляем территории детских садов, обустраиваем подходные пути к школе и поликлинике, обновляем детскую и спортивную площадку для молодежи. Такие инициативы нижегородцев, конечно, радуют, ведь они позволяют создать комфортные условия не только для местных жителей, но и для большинства жителей района», – подчеркнул Александр Иванов.