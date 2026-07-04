Более 1500 домов газифицировано в Нижегородской области с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по июнь 2026 года в Нижегородской области к сетевому газу подключено более 1,5 тысячи домовладений в рамках президентской программы социальной газификации. Такие данные приводит пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

На сегодняшний день техническая возможность подключения создана для 43 тысяч семей. Договоры на подключение заключили свыше 42,5 тысячи жителей, 92% из них уже исполнены — газовые сети проложены до границ земельных участков.

Главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин отметил, что лето — оптимальное время для оформления документов и запуска газа, чтобы войти в отопительный сезон с комфортом. Он также напомнил, что для льготных категорий граждан в регионе предусмотрены субсидии до 210 тысяч рублей.

Средства можно направить на приобретение газового оборудования, прокладку сетей внутри участка или строительство внутреннего газопровода. Для оформления выплаты необходимо обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства.

Ранее сообщалось, что программа субсидирования нижегородских газораспределительных компаний, занимающихся строительством на территории участков, приостановлена до конца года.