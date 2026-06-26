Программа догазификации в Нижегородской области продолжает свою работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде продолжает функционировать программа догазификациии и поддержка ряда льготных категорий граждан в этой сфере. А вот программа субсидирования газораспределительных компаний, занимающихся строительством на территории участков, приостановлено до конца года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

- Доля таких договоров – менее 10% от общего количества реализованных договоров на догазификацию. В 2026 году, с учетом экономической ситуации, действие постановления приостановлено, - уточнили в ведомстве.

Напомним, федеральная программа догазификации действует в Нижегородской области с 2021 года. За это время было принято 46 768 заявок, 31 445 из которых выполнены.

В 2022 году нижегородцы, которые заключили комплексный договор с ГРО, получили возможность бесплатно спроектировать и провести газовые сети в пределах своего участка. По постановлению №786 за 2022-2025 год из областного бюджета были предоставлены субсидии на возмещение средств, потраченных на строительство вводных газопроводов в рамках догазификации. За три года перечисление средств было реализовано по 2 821 договору. На сегодняшний день в области действует новое постановление, в связи с которым работа предыдущего приостановлена.

В рамках социальной поддержки нескольких категорий граждан при догазификации в Нижегородской области введен режим единовременных выплат – компенсация расходов за приобретение газового оборудования. По данным на 1 апреля 2026 года, сумма таких выплат составила 14,24 млн рублей.

Мера поддержки газораспределительных организаций приостановлена по причине небольшого процента комплексных договоров от общего количества реализованных договоров на догазификацию.