Евгений Люлин предложил создать профильную аграрную школу в Шахунском округе. Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Шахунский муниципальный округ. Вместе с заместителем председателя регионального парламента Денисом Бакиевым, министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николаем Денисовым, министром промышленности, торговли и предпринимательства Максимом Черкасовым, а также главой МСУ муниципального округа город Шахунья Антоном Пугачевым спикер регионального парламента оценил развитие системы бесшовного аграрного образования в округе – от школы до рабочего места.

Участники побывали в Хмелевицкой средней школе – старейшем учебном заведении округа, основанном в 1861 году. В 2022 году здесь открылось современное трёхэтажное здание на 300 мест с интерактивными учебными кабинетами и конференц-залом, просторным спортивным комплексом, включающим тренажёрный зал и скалодром. В 2025 году школа присоединилась к федеральному проекту «Кадры в АПК» и открыла агротехнологический класс. Ученики, начиная с 7-го класса, осваивают программу «Эффективное животноводство. Современные корма», изучают передовые аграрные технологии, учатся работать на современном оборудовании, знакомятся с реальным производством.

Индустриальным партнёром школы выступает АО «Хмелевицы», академическим – Шахунский колледж аграрной индустрии. Благодаря поддержке предприятия класс оснащён необходимым оборудованием и материалами, учитель агротехкласса получает дополнительные стимулирующие выплаты до 30 тысяч рублей ежемесячно. Государство, в свою очередь, компенсирует предприятию до 95% затрат на реализацию проекта. Кроме того, для учеников агротехкласса проводятся занятия на базе колледжа.

В ходе обсуждения Евгений Люлин предложил развивать аграрную направленность в школах с младших классов. По его мнению, в сельских школах должна формироваться не просто профильная подготовка, а общая культура труда на земле, чтобы дети с раннего возраста приобщались к сельскохозяйственной деятельности и осознанно выбирали профессию в АПК. В качестве дальнейшей перспективы прозвучала идея трансформации учебного заведения в полноценную аграрную школу, где это направление станет основой образовательного процесса.

«На селе должны появляться не просто аграрные классы, а настоящие аграрные школы. Мы приехали посмотреть, как развивается профильное образование в Шахунье. Уже год работает агротехнологический класс, и это только начало. Важно, чтобы дети с малых лет понимали, что такое работать на земле, чувствовали связь с сельским трудом, видели перспективы. Здесь замечательная школа, прекрасный коллектив и ученики, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин. – Связка школа – колледж – предприятие очень важна. В Шахунье эта работа выстроена очень грамотно: бизнес не просто ждёт готовых специалистов, а участвует в их подготовке с самого начала, вкладывает средства, оснащает лаборатории. Это правильный, системный подход. Такой пример нужно тиражировать по всей области. Сельское хозяйство сегодня – это не лопаты и мешки, а высокие технологии, цифровые системы и серьёзные инженерные решения. Дети должны видеть это с раннего возраста. Тогда они останутся на селе не по обязанности, а по зову сердца – и будут строить здесь своё будущее».

Спикер регионального парламента напомнил, что развитие села является одним из приоритетных направлений для новой Народной программы «Единой России», предложения в которую от жителей принимаются в настоящее время.

«Мы увидели, как в Шахунье выстроена эффективная система подготовки кадров для агропромышленного комплекса. Здесь не просто учат профессии, а формируют у ребят понимание того, что сельское хозяйство – это современная, технологичная и востребованная отрасль, – отметил Николай Денисов. – Сейчас в Нижегородской области открыто 12 агротехнологических классов, с помощью федеральных и областных субсидий в этом году откроется еще 8. Очень важно, что в этом процессе задействованы все: и государство, и бизнес, и образовательные учреждения. Работодатели вкладывают средства в материально-техническую базу, а потом получают компенсацию из федеральной программы – до 95% затрат. Такой подход позволяет готовить квалифицированных специалистов и закреплять их на селе, что критически важно для развития АПК региона».

Кроме того, участники мероприятия посетили Шахунский колледж аграрной индустрии, который в 2026 году отмечает 85-летие. В 2023 году на его базе создан образовательно-производственный центр «Нижегородский сельскохозяйственный кластер». В него вошли колледж, три техникума севера области и четыре ведущих сельхозпредприятия округа. В колледже реализуются пять образовательных программ федерального проекта «Профессионалитет», ориентированных на реальные потребности аграрной отрасли. Включены модули по работе с цифровыми системами точного земледелия.

За годы работы кластера подготовлено более полутора тысяч специалистов. В 2026 году по программам образовательного кластера выпускается 187 человек. Ежегодный выпуск в среднем составляет от 900 до 1200 человек, а показатель трудоустройства за три года достигает почти 90%. Это серьезный кадровый потенциал для агропромышленного комплекса. Также в настоящее время минпром и минсельхоз прорабатывают возможности внесения удобрений с использованием беспилотных агрегатов.

По словам Максима Черкасова, Шахунья последовательно работает над созданием благоприятных условий для развития промышленности и предпринимательства. На обрабатывающую промышленность в первом квартале 2026 года пришлось 67% объема отгруженной продукции округа.

«По результатам 2025 года городской округ город Шахунья поднялся сразу на 16 позиций рейтинга результатов работы муниципальных образований Нижегородской области по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, который ежегодно формирует региональный минпром. Рост обеспечили увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и расширение муниципальной поддержки предпринимателей, объем которой в прошлом году составил 7,2 миллиона рублей», – отметил Максим Черкасов.

Гости осмотрели лаборатории и мастерские колледжа. Все образовательные пространства оснащены современной техникой – именно той, которая работает на производстве. Агрохолдинг «Руслакто» оборудовал здесь целый мини-завод по переработке молока, где проходят подготовку будущие специалисты. Как отметили представители предприятия, для них принципиально важно готовить кадры со школьной скамьи. На производстве сегодня есть запрос именно на рабочие профессии – инженеров, механиков. Зарплата выпускников колледжа начинается от 60 тысяч рублей, а на инженерных позициях – от 70 тысяч. Кроме того, в лабораториях колледжа регулярно проводятся мастер-классы и профпробы для школьников, в том числе для учеников агротехнологических классов.