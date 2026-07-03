Фото: телеграм-канал "Твой Бор"

Сроки сдачи школы для одаренных детей на Бору перенесли. По новым данным, строительство должно завершится 30 декабря 2027 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Твой Бор».

О новых сроках сдачи объекта жители города узнали благодаря баннеру, размещенному на заборе строительной площадки. Однако дата завершения стройки горожан не смутила, в отличие от даты начала работ.

– Пошёл тут гулять на Бездонку. На заборе школы для одарённых повесили баннер. И там написано, что строительство началось 1 июня 2026. Я что-то путаю или нас путают, – написал житель Бора в соцсети.

При этом за самим баннером виднеются несколько этажей строящегося здания.

Напомним, участок под строительство школы на 800 учеников выделили еще в 2023 году. Через год стало известно, что открыть учебное заведение планируют к 2030 году.

Если же верить паспорту объекта школу достроят уже в 2027 году.

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