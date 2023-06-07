Участок под строительство школы для одаренных детей выделили на Бору. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Флагманскую школу для одаренных детей построят на Бору. Выделение участка одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Будущая школа имени советского и российского ученого-физика, доктора технических наук Евгения Негина будет построена на участке по улице Перевоз. В бюджете региона на это уже заложено 4 млрд рублей на 2024-2025 года.

Школа с естественно-научным уклоном будет рассчитана на 800 учеников. Образовательный процесс посторят на основе принципа индивидуализации, всесторонней поддержки и развития уникальных талантов детей.

На 83 312 квадратных метрах, выделенных под строительство школы, также будут предусмотрены пансионат и футбольное поле.

– Планируем, что школа будет максимально оснащена для развития талантливых ребят. Предполагается создание целого комплекса, включающего ряд различных объектов. Современные мастерские для уроков технологии, комплекс лабораторий, школьный театр – всем этим ребята смогут активно пользоваться. Уверен, что многие дети смогут продолжить обучение в ведущих вузах региона, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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