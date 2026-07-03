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НовостиОбщество3 июля 2026 8:11

Семью экс-главы Росприроднадзора по ПФО выдворяют из квартиры

Бывший руководитель Росприроднадзора Олег Кручинин осужден за взятки
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Бывший глава Росприроднадзора Олег Кручинин осужден за взятки

Бывший глава Росприроднадзора Олег Кручинин осужден за взятки

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семью осужденного экс-главы управления Росприроднадзора Олега Кручинина выселяют из квартиры в Нижнем Новгороде. На улице могут оказаться бывшая жена Кручинина и трое их детей, двое из которых несовершеннолетние, а один имеет инвалидность. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Напомним, во время работы в Нижегородской области с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года Олег Кручинин получил незаконно свыше 11 млн рублей. В 2022 году его задержали, а в 2024 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 230 млн рублей.

В 2025 году суд конфисковал 123-метровую квартиру Кручинина на улице Сергиевской в центре Нижнего. Тем не менее бывшая жена чиновника Вероника и трое их детей продолжали жить в этой квартире.

Сейчас Росимущество пытается выселить семью из квартиры. Если Вероника Кручинина откажется, она должна будет выплатить неустойку – одна тысяча рублей за каждый день проживания в квартире. Адвокат семьи утверждает, если женщину с детьми все же выселят, идти им будет некуда.

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