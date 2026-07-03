Семью экс-главы Росприроднадзора по ПФО выдворяют из квартиры

Бывший глава Росприроднадзора Олег Кручинин осужден за взятки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семью осужденного экс-главы управления Росприроднадзора Олега Кручинина выселяют из квартиры в Нижнем Новгороде. На улице могут оказаться бывшая жена Кручинина и трое их детей, двое из которых несовершеннолетние, а один имеет инвалидность. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Напомним, во время работы в Нижегородской области с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года Олег Кручинин получил незаконно свыше 11 млн рублей. В 2022 году его задержали, а в 2024 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 230 млн рублей.

В 2025 году суд конфисковал 123-метровую квартиру Кручинина на улице Сергиевской в центре Нижнего. Тем не менее бывшая жена чиновника Вероника и трое их детей продолжали жить в этой квартире.

Сейчас Росимущество пытается выселить семью из квартиры. Если Вероника Кручинина откажется, она должна будет выплатить неустойку – одна тысяча рублей за каждый день проживания в квартире. Адвокат семьи утверждает, если женщину с детьми все же выселят, идти им будет некуда.

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