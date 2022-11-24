Бывшего начальника Росприроднадзора по ПФО Кручинина осудят за взятки ФОТО: сайт Росприроднадзора

Бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин предстанет перед судом в Нижегородской области за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Обвиняемый ранее возглавлял Росприроднадзор по Приволжскому федеральному округу, а после того, как ведомство было упразднено, был переведен в Самару. Во время работы в Нижегородской области с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года Олег Кручинин получил незаконно свыше 11 млн рублей.

– По версии следствия, обвиняемый лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами, – сообщают в ведомстве.

Олег Кручинин признал свою вину в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.