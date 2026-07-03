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НовостиЗдоровье3 июля 2026 6:54

Более пяти тысячи абортов провели в Нижегородской области в 2025 году

В регионе осталось 13 частных клиник, где делают прерывание беременности
Елена ПАШКИНА
Более пяти тысячи абортов провели в Нижегородской области.

Более пяти тысячи абортов провели в Нижегородской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области за 2025 год было проведено 5 509 операций по прерыванию беременности. За год количество абортов снизилось на 6,1%. Об этом сообщает Минздрав РФ на своем сайте.

Согласно статистике, с каждым годом количество прерываний беременности в Нижегородской области сокращается. Например, в 2023 таких операций было 6 327, а в 2024 году их насчитывалось 5 827.

Среди российских регионов Нижегородская области заняла 17 место по числу абортов. Выше расположились Свердловская область, Красноярский край и Москва.

Стоит отметить, что число абортов в России в целом сократилось на 5%. За 2025 год было сделано 321 тысяча абортов. В сравнении с 2024 годом это число снизилось.

Нижегородские власти продолжат работу по созданию условий, при которых вопрос об аборте становится менее актуальным, в соответствии с целями национального проекта «Семья». По данным на июнь 2026 года, во всей Нижегородской области осталось 13 частных клиник, в которых женщины могут сделать аборт.