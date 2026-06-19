13 частных клиник, где делают аборты, осталось в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области более трети частных медицинских организаций больше не оказывают услуги по искусственному прерыванию беременности. По данным, озвученным на Международном медицинском форуме «Здоровье нации – достояние России», сейчас на весь регион насчитывается 13 частных клиник, где такая процедура по-прежнему доступна, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Сокращение числа частных медцентров, выполняющих аборты, происходит на фоне аналогичных изменений по всей стране. Как отмечалось на форуме, в 74 российских регионах сделать аборт в негосударственном медицинском учреждении уже невозможно либо такие услуги оказывают лишь единичные частные клиники.

Одновременно в медицинских организациях, сохранивших данное направление работы, меняется подход к информированию пациенток. На сайтах клиник стали чаще публиковать материалы о возможных последствиях аборта для здоровья женщины, а также сведения о мерах поддержки беременных. Речь идет, в том числе, о социальных выплатах, льготах и других формах помощи семьям с детьми.

По словам участников форума, такая практика становится все более распространенной в разных регионах России.