Карантин по бешенству ввели в Сергаче Нижегородской области

Карантин по бешенству ввели в Сергаче Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Карантин по бешенству ввели в Сергачском районе Нижегородской области. Указ губернатора от 30 июня опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, неблагополучной признали территорию в границах улиц Колхозная, Коммуны, Кленовая, Буденного, Энгельса и Солнечной в городе Сергаче. Заболевшее бешенством животное находится в квартире одной из жительниц города.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечить больных вирусом животных, ввозить и вывозить из него восприимчивых животных, снимать шкуры с трупов больных животных. В квартире также установлен запрет на посещения посторонними людьми.

Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству ввели сразу в трех населенных пунктах Нижегородской области: в поселке Петровский Воротынского округа, селе Новая Слобода Большеболдинского округа и на части территории Первомайска.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен