Карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Нижегородской области

Три очага бешенства выявили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые очаги бешенства выявлены в Нижегородской области продолжают – в настоящее время карантинные мероприятия действуют в поселке Петровский Воротынского округа, селе Новая Слобода Большеболдинского округа и на части территории Первомайска. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, эпизоотические очаги обнаружены на территориях личных подсобных хозяйств. Во всех случаях введены ограничения, направленные на предотвращение распространения опасного вируса, сообщается на сайте ФМБА России.

На территориях, где установлен карантин, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, ограничены их перемещение и вывоз, а также посещение эпизоотических очагов посторонними лицами. Кроме того, действует запрет на охоту на восприимчивых к бешенству животных, за исключением случаев регулирования их численности.

Бешенство – смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее нервную систему животных и человека. Чаще всего инфекция передается через укусы, однако заражение возможно и при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Особую опасность представляет то, что животное становится заразным еще до появления явных симптомов болезни.

Если человека укусило или поцарапало неизвестное животное, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше начата профилактика, тем выше вероятность полностью предотвратить развитие заболевания.