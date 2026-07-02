Прокуратура взяла на контроль расследование отравления в кафе Нижнего Новгорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление всех обстоятельств отравления людей после посещения одного из кафе в Нижнем Новгороде. Проверка началась после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о заболевании посетителей заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной ухудшения самочувствия людей и при каких обстоятельствах произошло возможное отравление. Одновременно уполномоченные службы проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы установить источник проблемы и не допустить новых случаев.

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.