Больничная палата после модного завтрака: Несколько нижегородцев заболели сальмонеллёзом, позавтракав в дорогом кафе

Пострадавшие рассказали о тяжелых симптомах и намерены после выздоровления обратиться в Роспотребнадзор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу несколько человек оказались в инфекционной больнице после посещения кафе на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде. По словам пострадавших, ухудшение самочувствия началось спустя несколько часов после завтрака. Медики заподозрили у пациентов сальмонеллез. Среди заболевших оказался и трехлетний ребенок. Официальных комментариев от надзорных органов на момент публикации не поступало, сообщает «Кстати».

Одной из первых о случившемся рассказала семья, которая утром зашла позавтракать перед экскурсией. По словам матери мальчика, никаких опасений заведение не вызвало.

– Подозрений не было, потому что красивые интерьеры, дорогие цены. Муж заказал «капитанский завтрак», а я выбрала другое блюдо. Ребенок ел из тарелки мужа, а уже через шесть часов у него начались проблемы с желудком. Потом стало плохо супругу – он даже упал в туалете. У сына температура поднялась выше 39 градусов, началось сильное обезвоживание, температура практически не сбивалась, – рассказала женщина.

Сам мужчина также считает, что причиной могли стать продукты, входившие в состав завтрака.

– Какая-то инфекция, анализы сдал, есть подозрение на сальмонеллез. Колбаска показалась не первой свежести, как будто вчерашняя. При этом ценник там московский – за два завтрака и два кофе мы заплатили больше двух тысяч рублей. Снаружи все красиво, а кухня очень маленькая, и, как мне показалось, хранить продукты там просто негде, – отметил пострадавший.

Еще одна семейная пара после завтрака в этом же кафе также оказалась под наблюдением врачей.

– Заказали «завтрак Капитана». Уже ночью стало плохо, даже страшно описывать симптомы. Мужа госпитализировали, нам обоим ставили капельницы. Температура несколько дней держалась под 40 градусов, пришлось принимать антибиотики, – рассказала нижегородка.

Ее супруг добавил, что врачи пока не назвали окончательную причину заболевания, однако, по его словам, «по всем симптомам это бактериальная инфекция». Он предположил, что источник заражения мог быть связан с яйцами или куриными сосисками, входившими в состав блюда.

При этом некоторые нижегородцы утверждают, что подобные случаи происходили в этом заведении и раньше. Один из бывших посетителей рассказал, что еще летом 2024 года отравился после бриоши с сыром чеддер. Мужчина сообщил, что у него диагностировали сальмонеллез, он проходил лечение почти три недели, потерял 12 килограммов, после чего обратился в суд и добился полной компенсации. По его словам, во время проверки в кафе были выявлены нарушения санитарных требований.

– Закупается продукция непонятно где и хранится непонятно как. Когда я приходил в кафе, обнаружил, что куриные яйца лежат на полу в ячейках. Это недопустимо! – прокомментировал пострадавший.

Когда журналисты попытались попасть в кафе после сообщений о массовом заболевании, двери заведения оказались закрыты. Сотрудники сообщили, что кафе временно не работает «в связи с ремонтом».

Владелица заведения отказалась признавать связь между заболеванием посетителей и работой кафе.

– Это надо выяснять, разбираться. Люди много где едят. Я не могу дать такую информацию, у меня нет подтверждения, что это связано с нами, – заявила она.

После выписки из больницы пострадавшие намерены обратиться в Роспотребнадзор и добиваться тщательной проверки кафе, чтобы установить причины произошедшего и не допустить новых случаев заболевания.