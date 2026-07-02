В филиале «Нижновэнерго» стартовал XVII сезон студенческих энергетических отрядов

Фото: Ольга Кузнецова

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» состоялось торжественное открытие семнадцатого трудового сезона студенческих энергетических отрядов «Энергия» и «ФАЗА – НОЛЬ».

Летом 2026 года 37 студентов НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Уренского индустриально-энергетического техникума пройдут производственную практику на объектах филиала. Среди участников есть как первокурсники программы, так и студенты, которые уже работали в отрядах ранее.

В рамках профориентационной работы компания предоставляет студентам временные рабочие места. Перед началом работы все участники проходят обязательные инструктажи по охране труда и допускаются к задачам только под контролем наставников из числа опытных энергетиков.

В торжественной обстановке директор филиала Дмитрий Федоров вручил командирам отрядов Алексею Лобанкову и Даниилу Веселову трудовые путевки на объекты электросетевого комплекса. Он пожелал участникам успешного сезона и профессионального роста.

В течение лета студенты будут знакомиться с производственными процессами, выполнять практические задания и закреплять полученные в учебных заведениях знания. Для них также подготовлена культурная программа, включая экскурсии, конкурсы и командные мероприятия.

Завершилось мероприятие экскурсией в музей электроэнергетики и Центр управления сетями филиала.

«Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.