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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:23

Роспотребнадзор проверяет кафе после вспышки сальмонеллеза в Нижнем Новгороде

Заведение в центре города закрыли после сообщений об отравлении гостей
Евгения ФРОЛОВА
Роспотребнадзор проверяет кафе после вспышки сальмонеллеза в Нижнем Новгороде.

Роспотребнадзор проверяет кафе после вспышки сальмонеллеза в Нижнем Новгороде.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации случаев кишечной инфекции среди посетителей кафе в центре Нижнего Новгорода. Работа заведения временно приостановлена, ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным СМИ, в инфекционную больницу после посещения кафе на улице Алексеевской попали сразу несколько человек. Медики заподозрили у пациентов сальмонеллез. Среди заболевших оказался и трехлетний ребенок.

Пострадавшие рассказали, что первые симптомы появились спустя несколько часов после завтрака. Люди жаловались на высокую температуру, сильное обезвоживание и расстройство желудка, некоторым потребовалась госпитализация и лечение в стационаре. По словам посетителей, все они заказывали схожие блюда, однако окончательную причину заболевания еще предстоит установить. Роспотребнадзор выясняет обстоятельства произошедшего.