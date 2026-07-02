Глава Кстовского района Уланов выразил соболезнования семье погибшего от БПЛА

Глава Кстовского района выразил соболезнования семье погибшего при атаке БПЛА. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Кстовского муниципального района Иван Уланов выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область.

- К огромному сожалению, в результате произошедшего погиб человек. Выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким. Никакие слова не смогут облегчить боль этой невосполнимой утраты, — написал Уланов в своих соцсетях.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 30 беспилотников в Нижегородской области. Однако, к сожалению, не обошлось без жертв.

По предварительным данным, ещё четверо жителей получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован. Повреждения получили несколько жилых домов и один промышленный объект. На месте работают экстренные службы.