Евгений Люлин: «Часть нижегородских инициатив по поддержке участников СВО легли в основу федеральных законов»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

1 июля участники второго потока федеральной кадровой образовательной программы «Время героев» посетили Законодательное Собрание Нижегородской области в рамках модуля «Региональное и муниципальное управление». С ними встретились председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров и председатель Молодёжного парламента Владимир Москаленко. Вместе они обсудили вопросы региональной законотворческой работы, лидерства, взаимодействия власти и общества.

Евгений Люлин рассказал о региональных мерах поддержки участников специальной военной операции. «Нижегородская область накопила уникальный опыт поддержки участников СВО и их семей – всего в регионе действует около пятидесяти мер. Среди них ежемесячные выплаты беременным жёнам и детям участников СВО, компенсации за жилищно-коммунальные услуги, бесплатное предоставление земельных участков, освобождение от транспортного налога и многое другое. Именно нижегородские инициативы – в части кредитных каникул и учёта доходов семей при назначении пособий - впоследствии легли в основу федеральных законов. Часть этих предложений были разработаны совместно с участниками программы «Герои. Нижегородская область». Кроме того, мы и сегодня продолжаем совместную работу по совершенствованию законодательства», – отметил Евгений Люлин.

Максим Ребров поделился с участниками проекта опытом внедрения инструментов бережливого управления в деятельность Законодательного Собрания. Он отметил, что нижегородский парламент первым в стране получил сертификат соответствия по внедрению бережливых технологий в законодательной сфере. В рамках проекта «Повышение эффективности деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области» за пять лет было реализовано почти 30 инициатив, ещё семь находятся в разработке. Самым результативным стало совершенствование электронного документооборота, которое позволило сэкономить более 1 млн рублей в год.

В свою очередь, Владимир Москаленко рассказал о работе Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. Он отметил, что сегодня молодёжный парламентаризм вышел на совершенно новый уровень. Нижегородский Молодёжный парламент первым в ПФО получил право законодательной инициативы. На сегодняшний день 11 субъектов в Приволжье последовали тому же примеру. Одной из недавно реализованных инициатив стало учреждение медали имени Матрёны Вольской – партизанки, спасшей более трёх тысяч детей из оккупированной Смоленщины во время Великой Отечественной войны. Кроме того, Молодёжный парламент совместно с комитетом по АПК разработал законопроект об увеличении «подъёмных» выплат для молодых специалистов на селе – с 300 до 500 тысяч рублей для выпускников вузов и с 210 до 400 тысяч для специалистов со средним профессиональным образованием. Данный закон успешно реализуется на территории региона. В 2025 году такие выплаты получили порядка 30 человек.