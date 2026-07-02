Три рейса задержаны в аэропорту Чкалов из-за временных ограничений. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

В аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, из-за чего в настоящий момент задержаны три регулярных рейса – в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, сообщали в пресс-службе воздушной гавани.

Терминал продолжает работу в штатном режиме. Для пассажиров доступны фонтанчики с питьевой водой, при необходимости им предоставят напитки, питание и мягкий инвентарь. Открыта комната матери и ребенка, круглосуточно работает медпункт, действуют бесплатный Wi-Fi и станции для зарядки мобильных устройств.

Пассажиров, которые только собираются в аэропорт, просят заранее проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний и в онлайн-табло. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.

Сколько продлятся ограничения, пока не сообщается. Они были введены для обеспечения безопасности полетов. Напомним, в ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась атаке беспилотников, после чего в регионе были приняты дополнительные меры безопасности.