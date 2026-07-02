При атаке БПЛА на Нижегородскую область погиб человек, четверо пострадали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область в ночь на 2 июля. Еще четверо пострадали, одному из них потребовалась госпитализация. Всем пострадавшим оказывается оперативная медицинская помощь, сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что минувшей ночью силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников. Повреждено несколько жилых домов и один промышленный объект.

- Повреждения, по предварительным данным, носят некритический характер, - сообщил Никитин.