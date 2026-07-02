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НовостиПроисшествия2 июля 2026 5:25

При атаке БПЛА на Нижегородскую область погиб человек, четверо пострадали

Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников
Валерия МУРОМЦЕВА
При атаке БПЛА на Нижегородскую область погиб человек, четверо пострадали.

При атаке БПЛА на Нижегородскую область погиб человек, четверо пострадали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб при атаке беспилотников на Нижегородскую область в ночь на 2 июля. Еще четверо пострадали, одному из них потребовалась госпитализация. Всем пострадавшим оказывается оперативная медицинская помощь, сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что минувшей ночью силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников. Повреждено несколько жилых домов и один промышленный объект.

- Повреждения, по предварительным данным, носят некритический характер, - сообщил Никитин.