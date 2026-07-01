«Наша обязанность — обеспечить защитникам Отечества крепкий тыл и постоянную заботу об их семьях», - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и глава города Юрий Шалабаев встретились с семьями участников СВО и рассказали женам и матерям защитников Отечества о действующих для них мерах социальной поддержки.

Встреча прошла в 96-й Нижегородской бригаде разведки. В общении с близкими военнослужащих также приняли участие заместитель главы администрации Ирина Кондырева, директор департамента по социальной политике Галина Гуренко, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, глава Сормовского района Светлана Горбунова. Перед началом мероприятия Юрий Шалабаев и Евгений Чинцов возложили цветы к памятнику бойцам, погибшим при исполнении воинского долга.

Сначала руководители города рассказали о системе поддержки участников СВО и их семей. Всего сегодня действует более 80 федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки. При этом муниципалитет предоставляет 15. В них входят единовременные выплаты при заключении контракта (до 500 тыс. руб.), выплаты к школе детям-первоклассникам (10 тыс. руб.), компенсация затрат на путевки в детские лагеря (до 35 тыс. руб.). Ребята получают бесплатное двухразовое питание в школах, семьи освобождаются от платы за детский сад, группы продленного дня, кружки, клубы и секции. Участники СВО имеют право на безвозмездное пользование платными парковками и бесплатное посещение спортивных комплексов и др. В каждом районе города для оказания адресной помощи созданы отделы по сопровождению участников СВО и членов их семей, которые работают в «режиме одного окна». К ним можно обращаться по любым возникающим вопросам.

Кроме того, в ходе встречи обсудили около 15 вопросов. Несколько из них касались организации парковок для участников СВО у домов, где они живут, и пользования платными парковками. Также собравшихся интересовали вопросы получения земельных участков и компенсаций услуг ЖКХ. Несколько обращений были посвящены конкретным жизненным ситуациям. Так, мама бойца СВО Марина Липатова, жительница улицы Артельной, обратилась с просьбой решить вопрос с ремонтом системы вентиляции в доме, нарушенной из-за схода снега. Прямо во время встречи районной администрации было дано поручение об организации соответствующей работы.

«Вы знаете, я первый раз пришла на такую встречу. Просто мой сын сказал: «Мам, иди, озвучь, тебе помогут». Я считаю, что это очень хорошая инициатива с этими встречами, потому что иногда наши просьбы стопорятся на самом начальном этапе, и мы даже не знаем, куда обратиться. И поэтому я считаю, что это великолепное мероприятие, и их проводить обязательно нужно», – поделилась Марина Липатова.

Вдова участника СВО Анна Куницина занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов и получила содействие в организации ярмарок, где осуществляется сбор.

«Ко встрече мы долго готовились. И мне понравилось, что она прошла в свободной форме. Изначально как-то было смущение, а потом сами по себе вопросы потекли. Была очень активная обратная связь, на встрече глава администрации, представители соцзащиты, других структур. Все достаточно активно подключились к нашим вопросам», – отметила Анна Куницина.

Евгений Чинцов считает принципиально важным, что удалось построить откровенный диалог с пришедшими на встречу.

«Военнослужащие и их родные не любят жаловаться, поэтому я рад, что люди пришли и рассказали о своих проблемах. У нас получился живой разговор с матерями и женами военнослужащих: тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, нуждается в реабилитации или погиб, выполняя свой воинский долг. Прозвучавшие вопросы в большинстве своем решаемы. Мы уже передали их в работу и вместе с главой города взяли на личный контроль. Также будем принимать системные решения, которые помогут в дальнейшем получать положенные меры поддержки без проволочек», — рассказал председатель городской Думы.

«Наша задача – помочь, не все вопросы мы можем решить сразу. Для решения одних – нужно время, других – ресурсы. Часть вопросов относится к полномочиям федеральных или региональных органов власти. Но решать мы их будем все вместе. Мы будем вас сопровождать, если это понадобится, до момента решения вашего вопроса, даже если от муниципалитета это не зависит, мы донесем ваши просьбы до тех, кто должен их решить», – отметил Юрий Шалабаев.

По словам жены участника СВО Жанны Бугровой, на встрече она узнала много нового: «Полезными были и вопросы, и ответы. Они более развернутые, чем, когда обращаешься на сайт. Муж уже ждет, когда я ему расскажу, поделюсь своими впечатлениями. Было волнительно, но оно стоило того».

Евгений Чинцов отметил, что подобные встречи станут системой.

«В планах – встретиться с семьями военнослужащих во всех районах города, посетить военное училище в Кстове и подразделения Росгвардии. Это боевые части, военнослужащие которых сейчас защищают будущее страны. Наша обязанность – обеспечить защитникам Отечества крепкий тыл и постоянную заботу об их семьях», – сказал спикер городской Думы.