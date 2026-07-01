Евгений Люлин вручил ключи от новых домов троим молодым специалистам из Шахуньи

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30 июня председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Шахунский муниципальный округ. Вместе с заместителем председателя регионального парламента Денисом Бакиевым, министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николаем Денисовым, а также главой МСУ муниципального округа город Шахунья Антоном Пугачевым председатель ЗСНО осмотрел жилые дома, построенные в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

В 2025 году в городе Шахунья по программе КРСТ в переулке Семейном были построены и приобретены три современных одноэтажных дома общей площадью 78,9 кв. м каждый, с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной. Дома возведены по типовому проекту: фундамент – утеплённая монолитная плита, стены – панельно-каркасные. Жильё полностью оборудовано автономным отоплением, централизованными водоснабжением и водоотведением.

Общая стоимость проекта составила более 21 млн рублей. Финансирование осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета (более 60%), областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников – средств АО «Хмелевицы» (33%). Построенное и приобретенное по КРСТ жильё предоставляется работникам по договорам найма. Если получатели отработают на предприятии пять лет, они смогут выкупить квартиру или дом за 10% от кадастровой стоимости, а если десять лет – то за один процент.

Евгений Люлин, Николай Денисов и Антон Пугачев приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей от домов молодым специалистам. Жильё предоставлено по договорам найма троим специалистам агрохолдинга «Руслакто».

«Программа КРСТ доказала свою эффективность в решении жилищных проблем на селе. Это возможность для людей и их семей жить и работать на родной земле. В Шахунье мы увидели прекрасные комфортные дома с современной планировкой. Трое специалистов местного предприятия получили возможность закрепиться на шахунской земле. Благодаря такому подходу мы можем привлекать и закреплять кадры, необходимые для развития сельского хозяйства региона. Важно, что в эту работу включается и бизнес, заботится о своих работниках – софинансирование позволяет ускорить темпы строительства и сделать жильё доступнее. Сочетание государственной поддержки и инициатив предприятий позволяет решать серьёзные вопросы. Именно такие проекты рождаются из Народной программы «Единой России». Но предела совершенству нет: считаю, что в Шахунье есть возможность делать более широкие приусадебные участки, чтобы люди могли развивать небольшое хозяйство – разбить огород или сад. Думаю, это могло бы стать дополнительной возможностью для развития программы», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Комплексное развитие сельских территорий включает семь направлений, и важнейшее из них – строительство жилья. Пожалуй, сегодня это самая значимая программа для развития сельского хозяйства не только в Нижегородской области, но и в целом по России. Ведь самый больной вопрос для молодых специалистов – жильё. Именно оно помогает закрепить их на земле. Три молодых сотрудника агропредприятий в Шахунье получили ключи от новых домов – это очень волнительное и приятное событие, – сказал Николай Денисов. – Второе направление – социальное развитие села, благодаря которому идёт обустройство сельских территорий: строительство детских садов, реконструкция школ. В этом году по программе уже начато строительство трёх школ – в Володарском, Чкаловском и Лысковском районах. Ещё одно направление – благоустройство территорий, когда деньги выделяются на уличное освещение, тротуары, ремонт дорог. Для отдалённых деревень эта программа особенно востребована. В КРСТ также есть и другие направления – строительство дорог к населённым пунктам, социальным и сельхозобъектам, подготовка кадров».

Кроме того, в Шахунье ведётся и системная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. Участники визита посетили новый пятиэтажный 73-квартирный дом на улице Комсомольской, построенный для расселения аварийного жилья. Дом оснащён центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, благоустроена придомовая территория, установлена детская площадка.

На сегодняшний день в Шахунье расселено 10 аварийных многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 68 человек. В рамках первого этапа программы предстоит расселить ещё 10 жилых помещений (25 человек). Всего же в округе расселению подлежит около 7 тысяч кв. м аварийного фонда (190 семей). Дальнейшая работа будет продолжена за счёт приобретения благоустроенных квартир на первичном рынке.

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Нижегородской области с 2020 года. За это время объем привлеченных средств федерального бюджета превысил 13,2 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей было выделено из областного бюджета. В рамках программы ведется благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Благодаря КРСТ жилье по договору найма получили уже более 300 работников сельских территорий региона.