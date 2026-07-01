Евгений Люлин призвал нижегородцев активно участвовать в программе «Вам решать!»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

«В регионе стартовал новый сезон проекта «Вам решать!». Это шанс для всех, кто имеет классную идею и давно мечтает воплотить ее, подать свою заявку. Таким образом, на протяжении 13 лет нижегородцы сами решают, куда потратить бюджетные деньги, и реализовано 5,5 тыс. народных инициатив! С 1 июля до 1 сентября заходите на сайт GOLOSZA.RU, авторизуйтесь через Госуслуги и заполняйте информацию о своей инициативе. Если ваша заявка наберет большинство голосов, то будет исполнена», – написал в своем МАХ-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«В моем любимом Дзержинске в этом году будет выполнено 13 проектов, за них отдали свои голоса более 20 тысяч жителей. Благодаря такой поддержке в 2026 году обновятся несколько площадок детсадов и школ. Построят мемориальный комплекс в честь героев-выпускников в школе №2. Откроется универсальная спортплощадка и беговая дорожка. Будут отремонтированы участки дорог и установлено уличное освещение. Из бюджета на эти цели выделено 37,5 миллиона рублей, примерно по 3 миллиона на объект», – отметил спикер регионального парламента.

«С 2013 года в Дзержинске реализовано больше сотни народных инициатив, которые сделали жизнь удобнее и комфортнее. Важно не останавливаться на достигнутом. Как территориальный координатор проекта «Вам решать!» приглашаю всех принять в нём участие. Если у инициативных групп или граждан будут вопросы, то обращайтесь напрямую. Проконсультируем, поможем советом. Давайте вместе сделаем Дзержинск лучшим городом Земли!» – заключил Евгений Люлин.