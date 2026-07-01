«Нижновэнерго» поделилось с 19 регионами России лучшими практиками по подключению к электросетям

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Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» представил лучшие практики технологического присоединения на межрегиональном форуме «Оптимизация процедур подключения к электросетям», который прошел в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие около 200 специалистов из 19 регионов России.

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), ежегодно формируемого по поручению Президента России, Нижегородская область стала лидером по направлению «Инженерные сети и коммуникации», в рамках которого оценивается эффективность процедур подключения к инженерной инфраструктуре, включая электросети. Кроме того, субъект третий год подряд занимает второе место в общем зачете Национального рейтинга.

На форуме специалисты филиала представили практики, направленные на сокращение сроков подключения потребителей, повышение качества услуг и рост инвестиционной привлекательности региона.

Ключевой фактор эффективности — системная работа «Нижновэнерго» по совершенствованию процессов технологического присоединения. Важную роль играет налаженное взаимодействие с органами власти и институтами развития. Совместно с Корпорацией развития Нижегородской области энергетики заранее прорабатывают варианты электроснабжения инвестиционных площадок, оценивают необходимые технические решения, стоимость и сроки подключения. Такой подход позволяет инвесторам еще на этапе выбора площадки принимать взвешенные решения, а энергетикам — заблаговременно готовиться к реализации проектов.

Еще одно важное направление — участие филиала в перспективном развитии территорий. Совместно с Институтом развития агломерации прорабатываются схемы электроснабжения площадок комплексного жилищного строительства до их вывода на торги. Это позволяет заранее определить оптимальные решения по строительству электросетевой инфраструктуры и обеспечить подключение новых объектов в максимально сжатые сроки.

«Высокие результаты в сфере технологического присоединения — это итог совместной работы энергетиков, органов власти и институтов развития. Мы стремимся не только оперативно подключать новых потребителей, но и заранее формировать решения для будущих инвестиционных проектов и комплексного развития территорий. Такой подход позволяет сокращать сроки реализации проектов и создавать комфортные условия для развития экономики региона», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.