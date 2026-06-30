Совет молодежи «Нижновэнерго» представил профориентационную площадку на Дне молодежи

Фото: Светлана Мурзина

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» принял участие в общегородском праздновании Дня молодежи, организовав в Александровском саду Нижнего Новгорода профориентационную площадку.

Для школьников, студентов и жителей города сотрудники компании подготовили интерактивные задания, посвященные энергетике. Посетители отвечали на тематические вопросы, разгадывали кроссворд и проходили «лабиринт света», где могли проверить внимательность и познакомиться с основными принципами работы с электричеством в игровой форме.

Особое внимание энергетики уделили профориентационной работе с молодежью. Будущим выпускникам и студентам рассказали о востребованных профессиях в электросетевом комплексе, возможностях целевого обучения, системе наставничества и мерах поддержки молодых специалистов.

Участие в городском празднике стало еще одной возможностью познакомить молодежь с работой энергетической отрасли, рассказать о профессиях электросетевого комплекса и возможностях построения карьеры в компании.