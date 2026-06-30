Нижегородские власти просят АЗС разрешить продажу топлива в канистры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородское правительство направило обращения в топливные компании с просьбой снять запрет на продажу в канистры. Об этом сообщили представители министерства энергетики региона в ответ на жалобы жителей на отсутствие топлива для заправки лодок, газонокосилок и других моторных устройств.

В регионе уже вторую неделю наблюдаются проблемы с бензином. На автозаправках скапливаются огромные очереди. На некоторых точках бензин вовсе отсутствует. Минэнерго отметило, что ограничения на отпуск топлива в тары были введены по инициативе топливных компаний. Правительство со своей стороны таких запретов не вводило.

– Правительством направлены обращения в топливные компании об отмене запрета на отпуск топлива в канистры и обеспечении заправки в емкости потребителей, отвечающие ГОСТу для хранения топлива, в пределах установленных на АЗС лимитов, – сообщили в ведомстве.

Власти держат на контроле ситуацию с топливом в регионе. Правительство намерено заключить с независимыми АЗС прямые договоры на поставку топлива. Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг наличия топлива на нефтебазах и АЗС.

Представители профильных министерств, а также губернатор Глеб Никитин лично выезжают на рейды по нижегородским АЗС. Последняя проверка 33 заправок Нижнего Новгорода показала, что на сетевых точках очереди сохраняются. На независимых АЗС бензин либо отсутствует вовсе, либо дороже на 15-40%. При этом губернатор подчеркнул, что регион обеспечен топливом.