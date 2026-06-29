«Регион обеспечен топливом»: Губернатор Глеб Никитин подвел итоги рейда по автозаправкам Нижнего Новгорода

Губернатор подвел итоги рейда по автозаправкам Нижнего Новгорода. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Нижегородской области уже вторую неделю остается одной из самых обсуждаемых. Нижегородцы продолжают жаловаться на очереди, возникшие на сетевых заправках. При этом на независимых точках бензин либо отсутствует вовсе, либо продается по завышенной цене. С самого начала ситуацию на АЗС взяло на контроль региональное правительство. Сегодня губернатор Глеб Никитин поделился итогами очередной проверки.

– Внимательно следим за ситуацией с топливом в регионе. Специалисты МинЖКХ и министр Михаил Куренков по моему поручению последние три дня находятся в рейдах по АЗС, – написал глава региона.

Вечером 28 июня мобильные группы проинспектировали 33 станции на ключевых магистралях Нижнего Новгорода: улицы Родионова, Бринского, Ванеева, Гагарина, Ларина, Кузбасская, Рябцева, Бурнаковская, Московское и Комсомольское шоссе, проспект Героев. Из осмотренных объектов 28 относились к сетевым брендам, ещё пять – к независимым операторам.

По результатам проверки на сетевых АЗС фиксировалось от двух до восьми автомобилей на колонку.

– На независимых – бензин либо отсутствует, либо дороже на 15% – 40% по сравнению с сетевыми. Как раз на таких АЗС почти никто не заправляется, – уточнил губернатор. Пять сетевых станций временно не обслуживали клиентов: четыре ушли на технологический перерыв, на одну разгружался бензовоз.

Глеб Никитин признал, что на части заправок действительно наблюдаются очереди. Это объясняется возросшим спросом, выходными днями и высоким трафиком в местах расположения АЗС. При этом он подчеркнул, что завышенные цены встречаются главным образом на частных точках, в небольших сетях и на объектах, работающих по франшизе, – у федеральных сетей стоимость остаётся стабильной.

– В настоящее время регион обеспечен топливом, мы на постоянной связи с федеральными коллегами, ситуация под контролем, – заявил губернатор.

Это уже не первая подобная проверка. Ранее Глеб Никитин лично выезжал на заправки, чтобы оценить обстановку. В одном из недавних рейдов он посетил АЗС «Лукойл» на улице Родионова. Губернатор пообщался с работниками станции и выяснил, что для борьбы со спекулятивным оборотом были введены ограничения: в одни руки отпускают 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива.