«Россети Центр и Приволжье» обеспечили дополнительной электроэнергией водопроводную станцию в Нижегородской области

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Филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в рамках договора технологического присоединения обеспечили дополнительной электроэнергией водопроводную станцию «Малиновая гряда» в Нижегородской области. Объем присоединенной мощности составил 3,3 МВт; суммарная мощность объекта достигла 11 МВт.

Электроснабжение станции осуществляется от подстанции 110/6 кВ. Объект подключен по первой категории надежности электроснабжения, предусматривающей питание от двух независимых взаимно резервирующих источников. В случае технологического нарушения на одном из них подача электроэнергии восстанавливается автоматически за счет резервной схемы.

Обеспечение дополнительной энергетической мощности водопроводной станции позволит повысить надежность работы объекта коммунальной инфраструктуры и является частью системной работы «Нижновэнерго» по развитию электросетевого комплекса региона, созданию условий для устойчивого функционирования предприятий и организаций Нижегородской области.