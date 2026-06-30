Специалисты «Нижновэнерго» восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей города Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики устраняют технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи 6/10 кВ, ставшее причиной временного ограничения электроснабжения небольшой части потребителей центральных улиц города Нижнего Новгорода.

Бригады, оснащенные спецтехникой, ведут аварийно-восстановительные работы. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Ориентировочно в течение одного часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.