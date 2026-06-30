Один человек пострадал в массовом ДТП под Нижним Новгородом 30 июня

Один человек пострадал в массовом ДТП под Нижним Новгородом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В массовом ДТП под Нижним Новгородом пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла утром 30 июня. На трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород грузовик Shacman влетел сразу в 18 машин. На место выехали сотрудники полиции, спасатели и медики.

К счастью, в результате аварии никто не погиб. Пострадала только 53-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai. Врачи скорой помощи осмотрели ее на месте и диагностировали шоковое состояние.

Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства аварии. Ситуацию на контроль взяла прокуратура Нижегородской области.

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