17 машин столкнулись в массовой аварии под Нижним Новгородом 30 июня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла утром 30 июня возле деревни Ольгино под Нижним Новгородом – здесь столкнулись сразу 17 автомобилей. К счастью, в результате ЧП никто не погиб. Рассказываем подробности аварии.

Массовая авария под Нижним Новгородом 30 июня 2026

Первыми о случившейся аварии рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. Они сообщили, что на въезде в Нижний Новгород скопилась гигантская пробка из-за массовой аварии. Пробка растянулась до поселка Новинки по Богородской трассе и почти до Ближнего Борисова по Арзамасской трассе. Как оказалось, причиной стала массовая авария возле деревни Ольгино.

Как видно на появившихся в социальных сетях видео, участниками аварии стали и легковые автомобили, и грузовики. По предварительным данным там столкнулись сразу 17 машин. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Причины массовой аварии под Нижним Новгородом 30 июня 2026

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию при движении по Богородской трассе.

- Около 7:50 30 июня на трассе в деревне Ольгино водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Произошедшим заинтересовалась и прокуратура Нижегородской области. Ведомство проконтролирует выяснение обстоятельств ДТП и ликвидацию его последствий.

Пострадавшие в массовой аварии под Нижним Новгородом 30 июня 2026

По предварительным данным, в результате аварии на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород никто не погиб. Приехавшие на место ЧП медики тоже никому не понадобились.

- В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

А вот помощь сотрудников МЧС не понадобилась. Никаких серьезных травм никто не получил.

- Массовое столкновение автомобилей. Наши подразделения на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалась, - прокомментировали ЧП в ГУ МЧС по Нижегородской области.

UPD: по информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, в аварию попали 19 машин. 32-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную дистанцию и врезался сразу в 18 машин.

В результате аварии пострадала 53-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai. Врачи скорой помощи осмотрели ее на месте и диагностировали шоковое состояние.