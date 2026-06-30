Число машин, попавших в массовое ДТП, увеличилось до 19 Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Число машин, попавших в массовое ДТП под Нижним Новгородом, увеличилось до 19. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла утром 30 июня на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Недалеко от деревни Ольгино 32-летний водитель грузовика Shacman не выбрал безопасную дистанцию и врезался сразу в 18 машин.

В результате ДТП пострадала водитель одной из машин. Женщину в шоковом состоянии на месте осмотрели медики.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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