Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП в Ольгине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Нижегородская прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП вблизи деревни Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Напомним, утром 30 июня на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород произошла массовая авария. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию при движении по Богородской трассе и столкнулся с 17 машинами.
К счастью, никто не погиб. За помощью медиков никто из участников аварии также не обращался.
В прокуратуре заявили, что ведомство проконтролирует обстоятельства аварии, а также ликвидацию последствий ДТП.
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