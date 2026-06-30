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НовостиПроисшествия30 июня 2026 7:44

Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП в Ольгине

Вблизи деревни Ольгино столкнулись 18 машин
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП под Нижним Новгородом

Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП под Нижним Новгородом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП вблизи деревни Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, утром 30 июня на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород произошла массовая авария. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию при движении по Богородской трассе и столкнулся с 17 машинами.

К счастью, никто не погиб. За помощью медиков никто из участников аварии также не обращался.

В прокуратуре заявили, что ведомство проконтролирует обстоятельства аварии, а также ликвидацию последствий ДТП.

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