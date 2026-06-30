Нижегородцев просят сообщать о незаконной продаже бензина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области стартовала кампания по выявлению фактов нелегальной торговли автомобильным топливом. Координирует работу региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства, сообщили в областной администрации.

Жителей призывают сообщать о случаях реализации бензина и дизеля вне стационарных заправочных станций, а также о других признаках незаконного оборота нефтепродуктов. Для этого необходимо указать адрес предполагаемой точки продажи и любую дополнительную информацию, способную помочь установить обстоятельства нарушения.

Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок.

Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес»: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). Каждый сигнал будет рассмотрен в установленном порядке.

Ранее нижегородские власти провели проверки АЗС в областном центре. По словам губернатора Глеба Никитина, проблем с запасами топлива в регионе нет.