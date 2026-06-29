Четырех нелегальных мигрантов депортируют из Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре иностранных гражданина будут депортированы из Нижегородской области по итогам операции «Нелегал-2026», которая прошла в регионе с 1 по 10 июня. Всего за время рейдов выявлено более тысячи нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В общей сложности в ходе проверок мест работы и проживания иностранцев зафиксировано 1 120 нарушений. Один из мигрантов находился в федеральном розыске.

Суд принял 190 решений об административном выдворении из страны, 218 иностранцам запрещён въезд в Россию. В отношении четырех человек оформлены документы на депортацию. В операции также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, которые выявили 32 административных правонарушения и возбудили 61 уголовное дело.

Напомним, деятельность строительной компании в Нижнем Новгороде приостановили на 14 суток из-за мигранта, который работал с нарушением законодательства.