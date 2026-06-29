Суд приостановил работу нижегородской стройфирмы из-за мигранта. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деятельность строительной компании в Нижнем Новгороде приостановили на 14 суток из-за мигранта, который работал с нарушением законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Как рассказали в полиции, работодатель нанял на работу мигранта, но не направил Управлению по вопросам миграции в срок соответствующие документы, хотя обязан был сделать это в течение трех дней.

Работодатель не выполнил установленные законом требования, в связи с чем был привлечён к административной ответственности. По решению суда деятельность компании приостановлена на 14 суток. На данный момент входная группа помещения опечатана, доступ сотрудников и посетителей ограничен.