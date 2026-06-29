Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Сразу пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя автомобилями в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в Навашинском округе на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. 34-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan выехала на встречную полосу, где столкнулась с проезжающим мимо Hyundai, которым управлял 26-летний мужчина. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась. На опубликованных кадрах видно, что Nissan получил серьезные механические повреждения.

В результате аварии пострадали пять человек. Трое, включая 17-летнего подростка, находились в автомобиле Nissan, еще двое – в Hyundai. Степень тяжести полученных травм выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Нижегородской области произошло 145 ДТП из-за выезда автомобилей на встречную полосу. В результате этих аварий погибли 23 человека, еще 250 получили травмы.