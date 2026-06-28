145 ДТП из-за выезда на встречку произошли в Нижегородской области за 5 месяцев. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Нижегородской области произошло 145 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях погибли 23 человека, еще 250 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

По данным ведомства, почти половина таких ДТП – 69 случаев – произошла на участках дорог, где выезд на встречную полосу запрещен. Эти нарушения привели к гибели 15 человек, еще 116 получили ранения.

В Госавтоинспекции напоминают, что выезд на встречную полосу остается одной из самых опасных причин аварий. Особенно тяжелыми оказываются последствия столкновений на загородных трассах, где автомобили движутся на высокой скорости, а риск смертельного исхода значительно возрастает.

Чтобы сократить число подобных происшествий, 29 июня на территории Нижегородской области пройдет профилактическая акция «Встречная полоса». Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил обгона и призовут водителей отказаться от опасных маневров.