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НовостиПроисшествия29 июня 2026 5:43

Две семьи получили временное жилье после крупного пожара в Ленинском районе

Остальных жильцов приютили родственники
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пожар случился утром 27 июня.

Пожар случился утром 27 июня.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Две семьи, лишившиеся крова из-за крупного пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода, получили временное жильё. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Возгорание произошло утром 27 июня на пересечении улиц Снежной и Самочкина. Огонь уничтожил два частных дома, один из которых был признан аварийным и на данный момент расселяется. Пострадавших среди жителей нет.

Специалисты администрации Ленинского района сразу же выехали на место и начали работу с погорельцами. Большинство жителей временно разместились у родственников, две семьи переселили в маневренный фонд. Со всеми пострадавшими поддерживается связь, администрация поможет восстановить сгоревшие документы.

Юрий Шалабаев поручил обратиться в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.