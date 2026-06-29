Две семьи получили временное жилье после крупного пожара в Ленинском районе

Пожар случился утром 27 июня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Две семьи, лишившиеся крова из-за крупного пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода, получили временное жильё. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Возгорание произошло утром 27 июня на пересечении улиц Снежной и Самочкина. Огонь уничтожил два частных дома, один из которых был признан аварийным и на данный момент расселяется. Пострадавших среди жителей нет.

Специалисты администрации Ленинского района сразу же выехали на место и начали работу с погорельцами. Большинство жителей временно разместились у родственников, две семьи переселили в маневренный фонд. Со всеми пострадавшими поддерживается связь, администрация поможет восстановить сгоревшие документы.

Юрий Шалабаев поручил обратиться в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.