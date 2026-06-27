Огонь распространился на 775 квадратных метров, люди успели эвакуироваться самостоятельно. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Крупный пожар произошел ранним утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода. На улице Героя Самочкина загорелись два частично жилых и один нежилой дом барачного типа. Общая площадь возгорания составила 775 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные ликвидировали открытое горение и продолжают проливку конструкций. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в шестом часу утра. Когда первые подразделения прибыли на место, два дома уже были охвачены открытым огнем, а жильцы самостоятельно покидали здания.

Крупный пожар уничтожил три дома на улице Героя Самочкина. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

– На момент прибытия люди эвакуировались самостоятельно, все силы и средства были направлены на тушение, – сообщил заместитель начальника 8-й пожарно-спасательной части Алексей Монахов.

В Ленинском районе загорелись три дома барачного типа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, после чего они приступили к проливке конструкций, чтобы полностью исключить повторное возгорание. На месте продолжают работать дознаватели МЧС – им предстоит установить точную причину происшествия.