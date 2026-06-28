Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области. Соответствующее уведомление утром 28 июня распространила РСЧС Нижегородской области.

Напомним, предупреждение о беспилотной опасности было введено днем 27 июня. Режим начал действовать около 12:00 и сохранялся почти сутки. О его отмене стало известно около восьми утра 28 июня.

При этом жителей региона по-прежнему просят проявлять бдительность и помнить, что любые найденные фрагменты беспилотных летательных аппаратов могут представлять опасность. В случае обнаружения таких предметов не следует приближаться к ним или пытаться самостоятельно их перемещать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.