Беспилотная опасность вновь объявлена в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности вновь ввели в Нижегородской области днем 27 июня. Соответствующее оповещение жителям региона разослала РСЧС около полудня. Нижегородцев призвали сохранять спокойствие и при возникновении экстренных ситуаций звонить по телефону 112.

Это уже второе подобное сообщение за день. Ранее, в 9:30 утра, режим беспилотной опасности был отменен после того, как действовал в ночь с 25 на 26 июня и сохранялся до утра 27 июня. Однако спустя примерно два с половиной часа жителям региона вновь начали поступать уведомления о введении ограничительного режима.

Во время действия режима специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. По возможности следует отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами, а при наличии такой возможности спуститься на первый этаж здания или в подвал.

Если будут обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов или неизвестные предметы, к ним категорически нельзя приближаться. О находке необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112 и дождаться прибытия экстренных служб.