Власти окажут поддержку жильцам сгоревших домов в Ленинском районе. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

После крупного пожара на улице Снежной-Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода городские власти организовали помощь жителям сгоревших домов. В результате происшествия никто не пострадал, а две семьи уже разместили во временном жилье, сообщил Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Возгорание уничтожило два жилых дома. Один из них ранее был признан аварийным и уже находился в процессе расселения. Сразу после пожара с жильцами начали работать сотрудники администрации Ленинского района. Большинство людей временно переехали к родственникам, с остальными пострадавшими власти продолжают поддерживать постоянную связь.

По предварительной информации, у жителей нескольких квартир огонь уничтожил документы. Районная администрация поможет людям восстановить утраченные бумаги и окажет необходимое сопровождение.

Кроме того, Юрий Шалабаев поручил обратиться в правоохранительные органы, чтобы специалисты установили причины пожара и выяснили все обстоятельства произошедшего.