100 тысяч рублей получат резервисты «БАРС-НН» за каждый сбитый беспилотник. Фото: Министерство защиты объектов Нижегородской области.

Теперь за уничтожение беспилотника резервистам «БАРС-НН» будут полагаться выплаты в размере 100 тысяч рублей. Такой вид поощрения за тяжелую работу принял Глеб Никитин. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

«БАРС-НН» – проект Минобороны РФ, который позволяет совмещать гражданскую жизнь и военную подготовку. Нахождение в составе резервистов подразумевается только на территории Нижегородской области.

Благодаря указу губернатора участники «БАРС-НН» будут получать не только среднемесячную зарплату, выплаты от 20 тысяч, региональную доплату в 50 тысяч рублей, но и денежную награду за уничтоженные беспилотники в размере 100 тысяч рублей.

Помимо денежной составляющей, для резервистов есть и другие способы социальной поддержки. Например, детям участников полагаются бесплатные детские сады и питание в общеобразовательных учреждениях, а также секции дополнительного образования.

Напомним, 12 июня в День России резервисты получили награды за свою работу от губернатора.