Резервисты «БАРС-НН» получили награды от губернатора в День России. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В Нижегородской области бойцы мобилизационного резерва получили награды от губернатора в День России. Праздник резервисты «БАРС-НН» встретили на службе, рассказал глава региона Глеб Никитин в своих соцсетях.

Губернатор отметил, что они защищают небо и критически важные объекты Нижегородской области от вражеских беспилотников и успешно отражают воздушные атаки. Именно там, на боевых позициях, заместитель председателя регионального правительства Владимир Тужилин вручил отличившимся благодарственные письма губернатора и памятные подарки.

Служба проходит исключительно на территории Нижегородской области. Её ключевое преимущество в том, что военную подготовку можно совмещать с основной гражданской работой. На период сборов за резервистом сохраняются рабочее место и зарплата, а государство обеспечивает денежное содержание, современную экипировку, страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Для самих бойцов и их семей действуют дополнительные меры поддержки. Дети резервистов имеют право на бесплатные детский сад, питание в школе, занятия в спортивных секциях и группах продлённого дня, а также на льготные путёвки в лагеря и санатории региона. Семья может в приоритетном порядке перевести ребёнка в школу рядом с домом. Кроме того, всем членам семьи гарантирована внеочередная бесплатная медицинская помощь.

За консультацией по оформлению льгот можно обращаться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства.