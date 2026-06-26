Жители Заволжья могут остаться без горячей воды из-за долгов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Заволжья могут остаться без горячей воды из-за долгов. 25 июня началось отключение от газоснабжения двух котельных города. Уведомление об этом МУП «Тепловодоканал» получил от ПАО «Газпром», сообщает пресс-служба администрации Городецкого района.

Долг горожан за оплату коммунальных услуг превышает 100 млн рублей. А работа с неплательщиками даже при участие приставов решить проблему не помогла. Теперь часть жителей Заволжья останется без горячей воды. Кроме того, под угрозой может оказаться отопительный сезон для всего города.

– В настоящий момент к разрешению ситуации подключилась администрация Городецкого округа, ведутся переговоры. Администрация округа и МУП «Тепловодоканал» призывают жителей города, имеющих долги по оплате коммунальных услуг, в кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности, – сказали в адмнистрации Городецкого района.

Напомним, судебные приставы арестовали иномарку нижегородской фирмы из-за многомиллионных долгов.

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