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НовостиАвто26 июня 2026 8:08

Мишину нижегородской фирмы арестовали из-за долга на 19 млн рублей

Теперь у организации есть 10 дней, чтобы погасить задолженность
Ирина ШВЫРКАЕВА
Долг в 19 млн рублей стал причиной ареста машины нижегородской фирмы.

Долг в 19 млн рублей стал причиной ареста машины нижегородской фирмы.

Фото: Ксения КОРЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы арестовали иномарку нижегородской фирмы из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области. Автомобиль

Hyundai Solaris был остановлен во время совместного с ГИБДД рейда против должников. При проверке документов выяснилось, что машина числится за компанией, которая имеет огромные задолженности в размере более 19 миллионов рублей. Характер задолженностей не уточняется.

Поскольку штраф не был оплачен на месте, приставы наложили на иномарку арест. Теперь у компании-владельца есть 10 дней, чтобы расквитаться с долгами. В противном случае авто будет изъято приставами.