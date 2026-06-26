Мишину нижегородской фирмы арестовали из-за долга на 19 млн рублей

Долг в 19 млн рублей стал причиной ареста машины нижегородской фирмы. Фото: Ксения КОРЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы арестовали иномарку нижегородской фирмы из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области. Автомобиль

Hyundai Solaris был остановлен во время совместного с ГИБДД рейда против должников. При проверке документов выяснилось, что машина числится за компанией, которая имеет огромные задолженности в размере более 19 миллионов рублей. Характер задолженностей не уточняется.

Поскольку штраф не был оплачен на месте, приставы наложили на иномарку арест. Теперь у компании-владельца есть 10 дней, чтобы расквитаться с долгами. В противном случае авто будет изъято приставами.