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НовостиОбщество26 июня 2026 12:34

Маршруты двух автобусов и электробуса изменятся в Нижнем Новгороде

Конечную остановку маршрутов №№ 34, 47 и Э-17 перенесут с 1 июля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Маршруты двух автобусов и электробуса изменятся в Нижнем Новгороде

Маршруты двух автобусов и электробуса изменятся в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Маршруты двух автобусов и электробуса изменятся в Нижнем Новгороде с 1 июля. Об этом сообщает ЦРТС города.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 34 и 47, а также электробуса Э-17. С 1 июля их конечная остановка будет перенесена на новое место – в деревню Новопокровское в районе дома №207.

Кроме того, теперь при движении в направлении Новопокровского автобусы маршрута № 34 и электробусы Э-17 будут заезжать на остановку «ЖК Новая Кузнечиха». Это позволит сохранить транспортную доступность для жителей домов №№ 10, 11 по проспекту Героев Донбасса и №№13, 14, 15 по Новокузнечихинской улице.

Напомним, школу на 1225 учащихся построят в деревне Крутая Кстовского района. Проект на ее строительство уже одобрен Госэкпертизой.

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