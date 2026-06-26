Новую школу на 1225 мест построят в Кстовском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Школу на 1225 учащихся построят в деревне Крутая Кстовского района. Проект на ее строительство уже одобрен Госэкпертизой, сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Согласно опубликованной информации, образовательное учреждение будет находиться улице Вишневой. 25 июня были получены одобрение на документацию и результаты изучения природных и техногенных условий, которое проводится непосредственно перед строительством. Известно, что застройщиком школы стал ООО «Стройцентр» из Калуги.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проектов комплексного развития территорий в Нижегородской области в ближайшие годы планируют построить 30 новых детских садов, 12 школ и пять поликлиник.